Espanha promove 'um grande acordo' para acelerar distribuição de vacinas (ministra)

A ministra das Relações Exteriores da Espanha, Arancha González Laya, afirmou neste sábado (8), em Assunción, que seu país está promovendo um grande acordo internacional para acelerar a distribuição de vacinas nos cinco continentes.



"Precisamos de um grande acordo para acelerar a distribuição de vacinas nos cinco continentes o mais rápido possível", disse a ministra na capital paraguaia, durante a segunda etapa de uma turnê sul-americana que também incluiu o Brasil.



González Laya, que se reuniu com o presidente Mario Abdo Benítez e seu ministro das Relações Exteriores, Euclides Acevedo, lembrou que o chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou aos seus colegas da União Europeia um mecanismo de máxima flexibilidade em direitos de propriedade intelectual, considerando inclusive a discussão sobre o levantamento da patente, essa iniciada de forma surpreendente esta semana pelo presidente dos EUA, Joe Biden.



"Esperamos que não pare por aí. Precisamos também identificar onde há capacidade de produção que no momento não está sendo utilizada e que deve ser colocada a serviço da produção de vacinas", continuou.



"Também precisamos de um compromisso claro de todos os países de não colocar restrições ao comércio de vacinas e insumos que ajudem a fabricar vacinas", ressaltou a chanceler.



González Laya anunciou que em breve a Espanha disponibilizará 7,5 milhões de vacinas para os países latino-americanos como doações.



"Há 7.500.000 vacinas que a Espanha vai compartilhar com a América Latina porque estamos convencidos de que ninguém estará seguro até que estejamos todos seguros", observou.



"São momentos difíceis quando você descobre seus verdadeiros amigos, e a Espanha é muito amiga do Paraguai", disse a chanceler espanhola ao anunciar a chegada de um carregamento de suprimentos médicos ao país sul-americano para fortalecer unidades de terapia intensiva na luta contra a covid-19.