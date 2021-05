Von der Leyen sugere que EUA aumentem exportação de vacinas contra covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez um aceno aos Estados Unidos, ao pedir que o país aumente suas exportações de vacinas contra a covid-19. A declaração foi dada durante entrevista coletiva, após reunião do bloco na cidade do Porto.



"Nós convidamos todos aqueles que se envolvem no debate por uma licença para direitos de propriedade intelectual que se unam a nos para se comprometer a exportar uma parcela grande do que está sendo produzido naquela região", afirmou Von der Leyen, nesta sexta-feira, 7.



Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou ser favorável à suspensão de patentes para acelerar a vacinação contra a covid-19 pelo mundo. Na UE, há divergências entre os países sobre o tema.



Von der Leyen comentou que a UE exporta "em larga escala". Segundo ela, o bloco tem exportado cerca de 50% de sua produção de vacinas contra o vírus.



Hoje, a força-tarefa da Casa Branca contra a covid-19 informou que pretende enviar ao exterior cerca de 60 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca.