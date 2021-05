OMS aprova homologação de emergência para vacina chinesa Sinopharm

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou, nesta sexta-feira (7), a homologação de urgência para a vacina anticovid chinesa Sinopharm - anunciou o diretor-geral desta agência, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



O comitê de especialistas da OMS recomendou a vacina - o primeiro imunizante chinês aprovado pela organização internacional - para as pessoas de mais de 18 anos.



As discussões para padronizar uma segunda vacina chinesa, Sinovac, estão em andamento. Outra vacina Sinopharm - feita neste caso em Wuhan - também está sendo estudada para aprovação pela OMS.



A entidade já aprovou o imunizante da Moderna, da Pfizer / BioNTech, as duas vacinas AstraZeneca fabricadas na Índia e na Coreia do Sul - a OMS as considera como aprovações separadas, mesmo que o produto seja idêntico - e a da Johnson & Johnson, chamada Janssen.



Esse procedimento ajuda os países que não dispõem de meios suficientes para determinar a eficácia e a segurança de um medicamento por conta própria.



Dessa forma, esses países podem acessar rapidamente as terapias, enquanto o sistema global de distribuição de vacinas da Covax, criado pela OMS com duas alianças semiprivadas internacionais, também pode distribuir doses adicionais para eles.