Terceira onda de covid-19 na Alemanha parece superada, diz ministro da Saúde

A Alemanha parece ter superado a terceira onda de infecções de covid-19 - afirmou o ministro da Saúde, Jens Spahn, nesta sexta-feira (7), após uma leve queda no número de casos.



"A tendência das últimas semanas se confirma. A terceira onda parece dobrada", disse o ministro conservador em entrevista coletiva.



Ele alertou, no entanto, que "o número de infecções caiu novamente, mas continua sendo elevado".



O país foi fortemente afetado pela terceira onda da pandemia, o que levou o governo a adotar, pela primeira vez, medidas drásticas para tentar conter os contágios.



Atualmente, embora vários países europeus tenham decidido reabrir, de forma gradual, lojas e as áreas externas de restaurantes, na Alemanha, a maioria dos estabelecimentos comerciais - salvo aqueles considerados essenciais - permanece fechada.



Pessoas que já foram vacinadas, ou que superaram a doença, serão beneficiadas com uma redução nas medidas anticovid.



Nas últimas 24 horas, a Alemanha registrou 18.485 novos casos, elevando o total para mais de 3,4 milhões de casos desde o início da pandemia. Quase 85.000 pessoas morreram, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI) de vigilância epidemiológica.