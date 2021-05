Receita da Latam cai 61,2% no primeiro trimestre

A receita da companhia aérea chileno-brasileira Latam Airlines caiu 61,2% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado, devido à pandemia, anunciou a empresa nesta quinta-feira.



Entre janeiro e março, a receita da Latam foi de US$ 913,2 milhões, "uma queda de 61,2% em relação ao mesmo período de 2020, parcialmente compensada pelo aumento de 36,8% na receita com o setor de carga", assinala o comunicado. A empresa conseguiu reduzir seus gastos em 43,8% no mesmo período, mas o prejuízo foi de US$ 355,7 milhões em seu resultado operacional, de forma que o resultado líquido foi negativo em US$ 430,9 milhões.



A empresa anunciou a transformação de até oito aviões de passageiros Boeing 767-300 em cargueiros nos próximos três anos, para aumentar sua capacidade de carga em até 80%. "Um ano após o início da pandemia, a profundidade da crise se mantém. Acreditamos que foram tomadas as decisões corretas para dar continuidade ao grupo, o que já estamos observando", indicou o CEO da empresa, Roberto Alvo.



Diante da estabilidade do número de casos de Covid-19 no Chile, a Latam teve um leve respiro no verão, após a abertura das fronteiras. Mas o novo fechamento, em vigor até maio, fez a empresa cancelar seus voos para o exterior a partir de 5 de abril e reduzir suas operações no Chile.