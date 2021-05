Menina atira em três pessoas em escola dos EUA: polícia

Uma menina abriu fogo nesta quinta-feira em uma escola no estado de Idaho, noroeste dos EUA, ferindo três pessoas, antes de ser desarmada por um professor, informou a polícia.



A estudante anônima da Rigby Middle School, perto de Idaho Falls, estava na sexta série, o que significa que deve ter 11 ou 12 anos. Ela "retirou uma arma de sua mochila e disparou várias vezes dentro da escola e para fora", disse o xerife Steve Anderson, do condado de Jefferson.



Lesões sofridas por dois estudantes e um funcionário não são consideradas fatais, disse ele. "Durante o tiroteio, um professor desarmou a estudante e a deteve até que a polícia a levasse sob custódia", acrescentou Anderson em entrevista coletiva. O caso está sendo investigado pelo FBI e também por autoridades locais.



Os EUA sofreram uma série de tiroteios em massa nas últimas semanas, incluindo em uma instalação da FedEx em Indianápolis, um prédio de escritórios na Califórnia, um supermercado no Colorado e vários spas em Atlanta. No mês passado, o presidente Joe Biden classificou a violência armada nos Estados Unidos como uma "epidemia" e um "constrangimento internacional".



Mais de 43.000 mortes por armas de fogo foram registradas nos Estados Unidos no ano passado, incluindo suicídios, de acordo com o Gun Violence Archive.



FEDEX