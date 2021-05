Wall Street sobe e Dow Jones fecha com novo recorde

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (6) e o Dow Jones alcançou um novo recorde pelo segundo dia consecutivo, enquanto o Nasdaq recuperou terreno ao final do dia para marcar seu primeiro fechamento positivo da semana.



O Dow Jones fechou em alta de 0,93% a 34.548,53 pontos. Enquanto isso, o Nasdaq, que vinha caindo na semana, fechou a 13.632,84 pontos, em alta de 0,37%. O S&P; 500 subiu 0,82% a 4.201,62 unidades.



"O mercado está dividido entre o otimismo do crescimento econômico", que sustenta as ações da economia tradicional, "e a incerteza sobre quando o Fed (Federal Reserve) vai modificar sua política monetária" de taxas ultrabaixas, o que fragiliza as ações de empresas mais dependentes de grandes volumes de investimentos, mais sensíveis a variações de taxas de juros, resumiram os analistas da Schwab.



Por outro lado, as farmacêuticas, que caíram depois que os Estados Unidos se declararam favoráveis a uma suspensão global das proteções de patentes para as vacinas contra a covid-19 a fim de acelerar a produção e a distribuição de imunizantes no mundo, se recuperaram parcialmente ao fim do dia.



A Moderna recuou 1,44%, a Pfizer 0,99% e sua sócia alemã BioNtech 1,62%. A Novavax (+0,45%), cuja vacina ainda está em estudo, e a Johnson and Johnson (+0,40%) fecharam no azul.



"Após a reação de venda agressiva de farmacêuticas, os investidores se deram conta de que há uma diferença entre uma proposta (...) e chegar a um acordo entre 160 países", destacou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.



