Ator George Clooney compra propriedade com vinhedo na França

O ator americano George Clooney comprou uma propriedade que inclui vários hectares de vinhedo em Brignoles, França, confirmou nesta quinta-feira à AFP a prefeitura da localidade, situada na região turística de Provença.



O terreno, de 170 hectares, também abriga uma bastida do século XVIII, um lago e uma piscina. "Espero me encontrar com ele", declarou à AFP o prefeito Didier Brémond dias atrás, antes da formalização do negócio, cujo valor não foi divulgado.



O ator terá como vizinho o cineasta George Lucas, proprietário do Château Margüi, que finaliza um projeto de hotelaria descrito pelo setor como suntuoso. A meia hora de carro, fica a propriedade do ex-casal de atores Angelina Jolie e Brad Pitt, que inclui 50 hectares de vinhedo.



Os vendedores do imóvel de Clooney são o casal de australianos Richard e Diana Wiesener, que vive em Londres.



Entre seus 20 mil habitantes, a localidade de Brignoles já contava com um proprietário de prestígio, o chef alemão Joachim Splichal, que vive em Los Angeles.