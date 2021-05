Sony quer integrar aplicativo Discord no PlayStation

O grupo Sony anunciou que investiu na plataforma de 'chat virtual' Discord, muito popular entre os gamers, especificando que pretende integrá-la ao seu PlayStation em 2022



Sony Interactive Entertainment fez um "investimento minoritário" na plataforma, que tem mais de 140 milhões de usuários mensais, muitos deles apaixonados por videogames, anunciou em comunicado Jim Ryan, presidente da divisão de jogos da gigante da tecnologia.



Sony e Discord não especificaram o montante desta operação, nem ofereceram outros detalhes.



O anúncio vem após informações da imprensa, em meados de abril, que informavam que a Discord havia interrompido as negociações com a Microsoft, fabricante do Xbox, com vistas a sua eventual aquisição.



"Nosso objetivo é integrar as experiências do Discord e do PlayStation em consoles e dispositivos móveis no início do próximo ano, tornando mais fácil para amigos, grupos e comunidades se encontrarem, se divertirem e se comunicarem enquanto jogam juntos", destacou Ryan.



Os detalhes serão divulgados "nos próximos meses", acrescentou.



Discord, com sede em São Francisco (EUA), é uma plataforma gratuita onde é possível trocar textos, áudios e vídeos.



