Os principais índices da Bolsa de Nova York fecharam com resultados divergentes nesta segunda-feira. Os papéis industriais tiveram alta e os tecnológicos, baixa.



O índice Dow Jones fechou em alta de 0,70%, a 34.113,23 pontos, e o Nasdaq caiu 0,48%, a 13.895,12 unidades. O S&P; 500 avançou 0,27%, a 4.192,66 pontos, com quase metade dos setores fechando vermelho. O de energia, no entanto, subiu (+2,91%), bem como os de materiais (+1,53%) e indústria (+1,03%).



