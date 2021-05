Mais de 250 detidos em Berlim durante protestos no Dia dos Trabalhadores

A Associação de Policiais da Alemanha informou que mais de 250 manifestantes foram detidos desde ontem (1º) durante protestos e marchas convocados para marcar o Dia Internacional dos Trabalhadores em Berlim. Segundo comunicou o órgão, dos mais de 20 diferentes encontros promovidos para celebrar a data na capital alemã, a vasta maioria se manteve pacífica, porém uma marcha de 8 mil pessoas chamada por movimentos de esquerda se tornou violenta, e manifestantes arremessaram garrafas de vidro e pedras contra policiais, bem como queimaram latas de lixos e pedaços de madeira.



Segundo informou o vice-diretor do sindicato policial, Stephan Kelm, cerca de 50 membros das forças de segurança pública ficaram feridos. "Existem sinais claros de que [os protestos] não foram sobre expressão política, mas sim sobre abusar o direito de reunião para cometer sérios crimes", disse. Atualmente, a Alemanha mantém um toque de recolher durante o período noturno a fim de conter a transmissão do novo coronavírus. Entretanto, protestos políticos e reuniões religiosas estão isentas da medida.



Fonte: Associated Press