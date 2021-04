Recém-nascida é resgatada em barco com migrantes perto das Canárias

Uma bebê com apenas algumas horas de vida foi resgatada pela Guarda Costeira espanhola em uma precária embarcação, na qual viajavam sua mãe e outros 43 migrantes, perto das Canárias - informaram os serviços de emergência do arquipélago atlântico.



A pequena nasceu na quinta-feira, a bordo da embarcação onde estavam, além de sua mãe, outras 11 mulheres, quatro menores e 28 homens, todos de origem subsaariana, disseram os serviços de emergência no Twitter.



Depois que a embarcação foi levada por um barco de Salvamento Marítimo até o porto de Arguineguín, na ilha de Gran Canaria, a recém-nascida foi levada "junto com sua mãe para o Hospital Universitário Materno Infantil das Canárias para avaliação", detalharam em um tuíte.



Em sua rede social, a Cruz Vermelha disse que a neném "está em bom estado".



Há apenas dois dias, uma embarcação rebocada para outra ilha do arquipélago, Tenerife, levava 24 cadáveres de migrantes a bordo, entre eles dois menores de idade. Foi uma das tragédias mais graves deste tipo nas Canárias, nos últimos anos.



Perigosa pelas fortes correntes marítimas, a travessia da África para as Canárias se tornou a rota prioritária para os migrantes, diante das dificuldades impostas pela União Europeia no Mediterrâneo.



As chegadas de migrantes ao arquipélago se multiplicaram por oito em 2020, na comparação com o ano anterior, alcançando 23.023 pessoas.



Segundo a associação Caminando Fronteras, que monitora os fluxos de migração, em 2020 morreram 1.851 pessoas nesta rota.



