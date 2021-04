Polícia peruana investiga assassinato de missionária italiana

A polícia peruana investiga nesta quinta-feira (29) o assassinato de uma missionária laica católica italiana enquanto dormia em sua casa no norte do Peru, o que foi classificado pelo papa Francisco como um "injustificável episódio de violência".



A missionária Nadia de Munari, de 50 anos, que servia como missionária no Peru há três décadas, ficou gravemente ferida no ataque em seu dormitório em uma casa de abrigo em 21 de abril. Ela morreu no hospital no sábado.



O fato ocorreu em Nuevo Chimbote, uma cidade costeira localizada 400 km ao norte de Lima, onde De Munari fazia parte da Operação Mato Grosso, que ajudava centenas de crianças e adolescentes pobres.



Agentes da Direção de Investigação Criminal da Polícia peruana levam adiante as indagações para esclarecer o crime e prender seus responsáveis.