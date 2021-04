Israel reabre zona de pesca em Gaza

Israel reabriu nesta quinta-feira a zona de pesca na costa de Gaza, que estava fechada desde segunda-feira em represália aos lançamentos de foguetes contra o território israelense a partir do enclave palestino.



"Após consultas com as forças de segurança, decidimos reabrir a zona de pesca até 15 milhas náuticas (quase 28 km)", anunciou em um comunicado o COGAT (Coordenação de Atividades Governamentais nos Territórios).



O COGAT, organismo do ministério israelense da Defesa responsável pelas operações civis nos territórios palestinos, havia anunciado na segunda-feira o fechamento da zona marítima "por completo até nova ordem".



Israel impõe um rígido bloqueio terrestre, marítimo e aéreo ao território palestino de dois milhões de habitantes, controlado pelo movimento islamita Hamas há mais de uma década.



A zona de pesca autorizada, depois da qual a Marinha israelense aborda os barcos, varia de acordo com as tensões.



Entre sexta-feira e segunda-feira passada foram lançados pelo menos 41 foguetes a partir da Faixa de Gaza contra Israel.



O aumento da tensão entre Israel e Hamas coincidiu com os confrontos em Jerusalém, os mais violentos dos últimos anos, que envolveram judeus de extrema-direita, palestinos de Jerusalém Leste e as forças de segurança israelenses.