A Microsoft superou as expectativas de resultados do mercado no primeiro trimestre deste ano, com um faturamento de US$ 41,7 bilhões graças ao aumento da receita das atividades na nuvem.



Os analistas esperavam receitas de US$ 41,04 bilhões no que constitui o terceiro trimestre do ano fiscal para o grupo de Redmond (Washington, oeste dos Estados Unidos), que coincide com o primeiro trimestre do ano.



O lucro líquido da Microsoft, por sua vez, atingiu 15,5 bilhões de dólares, acima dos 13,5 bilhões esperados pelo mercado.



MICROSOFT



LINKEDIN CORPORATION