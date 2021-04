Jornalista filipina recebe Prêmio de Liberdade de Imprensa Unesco/Guillermo Cano

A jornalista investigativa filipina Maria Ressa recebeu o Prêmio de Liberdade de Imprensa Cano 2021, anunciou a agência da ONU com sede em Paris nesta terça-feira (27).



Ressa, de 57 anos, diretora do site Rappler, tem sofrido assédio judicial nos últimos anos por causa de suas reportagens detalhadas, além de ameaças e cyberbullying, lembrou a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).



Envolvida na defesa da liberdade de imprensa, a ex-repórter investigativa da CNN no Sudeste Asiático "foi presa por supostos crimes relacionados ao exercício de sua profissão", e ao mesmo tempo "chegou a receber uma média de mais de 90 mensagens de ódio por hora no Facebook", afirmou a Unesco.



"A luta infalível de Maria Ressa pela liberdade de expressão é um exemplo para inúmeros jornalistas no mundo inteiro", declarou a presidente do júri internacional da premiação, Marilu Mastrogiovanni.



O prêmio, criado em memória do jornalista colombiano Guillermo Cano, assassinado em 1986, vale 25 mil dólares.