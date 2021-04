Expectativa de vida registra queda de quase dois anos na Rússia por pandemia

A expectativa de vida dos russos caiu quase dois anos em 2020 devido à pandemia de covid-19, de acordo com as estatísticas do ministério da Saúde.



Desde 2003, este indicador aumentou progressivamente até alcançar 73,3 anos em 2019, antes da queda brusca a 71,5 anos entre janeiro e dezembro de 2020.



O ministério explica que a diminuição é explicada por um excesso de mortes provocadas pela covid-19, que representa um dos maiores desafios do sistema de saúde russo.



Em meados de abril, o ministro da Saúde, Mikhai Murashko, admitiu que a pandemia teve "consequências demográficas negativas" e provocou uma redução da expectativa de vida.



Na semana passada, o presidente Vladimir Putin fixou a meta de alcançar uma expectativa de vida de 78 anos até 2030, ao mesmo tempo que descreveu a situação demográfica do país como "alarmante".



O ministério da Saúde também confirmou que em 2020 o país registrou um aumento da mortalidade de 17,9% na comparação com o ano anterior.



O governo russo é acusado de minimizar as consequências da epidemia, contabilizando apenas as mortes que têm como causa principal, confirmada por autopsia, o coronavírus.



Em fevereiro, a agência estatística russa, Rosstat, informou que o país teve mais de 224.000 mortes relacionadas com o vírus, enquanto o governo registra oficialmente apenas 108.588 óbitos por covid-19.