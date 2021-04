Biden reconhece o genocídio armênio, para o desgosto da Turquia

Joe Biden reconheceu neste sábado (24) o genocídio armênio, tornando-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a qualificar assim a morte de 1,5 milhão de armênios massacrados pelo Império Otomano a partir de 1915.



O presidente turco Recep Tayyip Erdogan reagiu imediatamente denunciando "a politização por terceiros" deste debate.



A Turquia "não tem nenhuma lição a receber de ninguém sobre sua história", declarou por sua vez o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.



Já o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, considerou que o reconhecimento do genocídio por Biden representa um "grande passo", no 106º aniversário dos massacres entre 1915 e 1917 pelo Império Otomano.



Em uma mensagem em sua conta no Facebook, Pashinyan agradeceu Biden "pelo grande passo em direção à justiça e o apoio inestimável aos descendentes das vítimas do genocídio armênio".



O genocídio armênio é reconhecido por mais de vinte países e muitos historiadores, mas é vigorosamente contestado pela Turquia.



"Os americanos honram todos os armênios que morreram no genocídio que começou há 106 anos", escreveu Joe Biden em um comunicado.



"Estamos afirmando a história. Não estamos fazendo isso para atacar ninguém, mas para garantir que o que aconteceu nunca se repita", acrescentou.



O presidente democrata, que havia prometido durante sua campanha eleitoral tomar a iniciativa nesta questão, informou na sexta-feira seu colega turco sobre sua decisão durante uma conversa por telefone.



Os dois líderes concordaram em se reunir em junho, à margem da cúpula da Otan em Bruxelas.



Ao telefone com o presidente turco, o inquilino da Casa Branca manifestou o desejo de construir uma "relação bilateral construtiva", segundo o breve relatório americano que evoca a necessidade de uma "gestão eficaz dos desacordos".



- "Honrar as vítimas" -



Trata-se de "honrar as vítimas, não atacar ninguém", insistiu uma autoridade americana, que pediu anonimato.



"Continuamos a considerar a Turquia como um aliado crucial dentro da Otan", acrescentou.



Sem citar os Estados Unidos, o presidente turco enviou uma advertência velada a Washington na quinta-feira.



Durante um encontro com conselheiros, ele alertou que continuará a "defender a verdade contra aqueles que apoiam a mentira do chamado 'genocídio armênio' (...) para fins políticos".



Apesar de anos de pressão da comunidade armênia nos Estados Unidos, nenhum presidente americano havia ousado irritar Ancara.



O Congresso dos Estados Unidos reconheceu o genocídio armênio em dezembro de 2019 em uma votação simbólica, mas o presidente Donald Trump, que tinha um relacionamento bastante próximo com Erdogan, se recusou a usar tal palavra, falando apenas de "uma das piores atrocidades em massa do século XX".



Os armênios estimam que um milhão e meio dos seus foram sistematicamente mortos durante a Primeira Guerra Mundial por tropas do Império Otomano, então aliado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Eles recordam esse genocídio todos os anos em 24 de abril.



A Turquia, resultante do desmantelamento do Império Otomano em 1920, reconhece massacres, mas rejeita o termo genocídio, evocando uma guerra civil na Anatolia, associada a uma fome, na qual entre 300.000 e 500.000 armênios e turcos morreram.



"Nunca devemos esquecer ou calar sobre esta horrível e sistemática campanha de extermínio", sublinhou Joe Biden durante a sua campanha.



"Se não reconhecermos plenamente o genocídio, se não o recordarmos, se não o ensinarmos, as palavras 'nunca mais' não significarão nada", acrescentou.



O anúncio de Biden não tem significado jurídico, mas pode piorar as tensões com a Turquia, que o secretário de Estado americano Antony Blinken chamou de "suposto parceiro estratégico" que "em muitos aspectos não se comporta como um aliado".



O presidente democrata afirma querer colocar a defesa dos direitos humanos no centro de sua política externa. Seu governo confirmou a acusação de "genocídio" feita nos últimos dias da presidência de Donald Trump contra a China pela repressão aos muçulmanos uigures.