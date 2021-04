A Nova Zelândia suspendeu nesta sexta-feira(23) sua bolha de viagens com a Austrália, disse o governo em Wellington, após um surto de covid-19 no país vizinho.



"Conforme estabelecido em nossos protocolos de bolha Trans-Tasman, as viagens entre a Nova Zelândia e a Austrália Ocidental foram interrompidas, enquanto se aguarda novos conselhos do governo estadual", disse um comunicado no site do governo da Nova Zelândia.