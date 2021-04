Organização para Proibição das Armas Químicas suspende direitos da Síria

Os Estados membros da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) votaram nesta quarta-feira para suspender os direitos da Síria pelo suposto uso de armas químicas.



A moção que priva Damasco de "direitos e privilégios", apoiada por países ocidentais como Estados Unidos, França e Reino Unido, obteve a maioria necessária de dois terços dos votos.



Entre os direitos estão o de votar na conferência anual dos Estados membros da OPAQ, ou a seu Conselho Executivo, ou o de dispor de um escritório na agência.



Oitenta e sete países votaram a favor da moção e 15 contra, incluindo a própria Síria, Rússia, China e Irã.



As medidas são uma resposta a uma investigação da OPAQ no ano passado que considerou a Força Aérea síria responsável por ter usado gás sarin e cloro em um ataque em 2017 contra a localidade de Ltamenah controlado pelos rebeldes.



De acordo com o regime sírio, que sempre negou qualquer envolvimento, os ataques químicos foram uma 'encenação'. A Síria e sua aliada Rússia acusam as potências ocidentais de organizar, por meio da OPAQ, uma campanha "politizada".