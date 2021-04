Por que uma dança de mulheres de shortinhos gerou escândalo

Um vídeo de mulheres usando shortinhos e dançando twerk num evento militar gerou escândalo na Austrália e dividiu opiniões.

O twerk é um tipo de dança que envolve principalmente movimentos dos quadris e agachamentos, um pouco parecida com a dança do funk brasileiro.

A cena do evento australiana era incongruente, bizarra e engraçada. Então, é claro, viralizou na internet ao ser divulgada na quarta-feira (14/4).

Mas a coreografia em estilo de videoclipe - incluindo reboladas, balançadas e tremores de bundas - também foi alvo de críticas.

Parlamentares conservadores puxaram o coro daqueles que consideraram o conteúdo "inapropriado".

Os tabloides publicaram manchetes criticando os padrões militares. Mas outros se ofenderam por razão diversa - considerando a atuação das dançarinas vergonhosa, e rotulando a coreografia como excessivamente "sexualizada".

Isso, por sua vez, gerou críticas ao policiamento dos corpos das mulheres e da dança feminina. O grupo de dançarinas envolvido na filmagem, chamado 101 Doll Squadron, reclamou da cobertura midiática do caso.

Quando se tornou público que o vídeo havia sido editado de maneira enganosa pela ABC, a rede pública de televisão, essas vozes se tornaram ainda mais eloquentes.

Afinal, como exatamente essa saga do "twerking da Marinha australiana" se desenrolou?

O grupo 101 Doll Squadron foi contratado pela Marinha Real Australiana para se apresentar na cerimônia de lançamento no sábado (10/4) de um novo navio, o HMAS Supply.

NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh..... organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG