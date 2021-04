El Salvador treina cães para detectar a covid-19 em aeroportos

Com seu olfato apurado, Diamond e Sofy detectam em poucos segundos, entre cinco amostras, qual pertence a um paciente com covid-19.



Eles fazem parte de um treinamento de cães realizado em El Salvador pelo bombeiro espanhol Jaime Parejo.



O treinamento de Diamond (um pastor alemão) e Sofy (um Labrador Retriever), que começou no dia 8 de março e terminará no dia 29 de abril, acontece na Segunda Base Área salvadorenha, pertencente ao Aeroporto Internacional Óscar Arnulfo Romero, a 45 km no sudeste de San Salvador.



Os cães treinados com o método Arcón, "em cem por cento dos casos de forma interrompida estão detectando corretamente, apesar da variabilidade aleatória em que os contentores (de amostras) estão posicionados", explica Parejo.



O método, patenteado por Parejo em 1994, visa otimizar a autonomia do cão no que diz respeito ao seu guia para resgatar e salvar pessoas sob os escombros e agora para detectar doenças.



Cinco amostras foram colocadas em uma sala, cada uma contendo gaze absorvente, mas apenas uma contendo o suor de uma pessoa com coronavírus. Essa doença tem um odor e, embora os humanos não possam percebê-lo, esses cães podem.



Ao receber o aviso, os cães farejam e param em frente à amostra infestada pelo vírus. Como um sinal de sua conquista, abanam o rabo ou sentam-se. A covid-19 não é prejudicial para eles.



Parejo frisou que os cães, pertencentes à Divisão de Antinarcóticos da Polícia, são adequados para a detecção precoce da covid-19, mesmo em pessoas assintomáticas.



Países como Equador e Chile também usam cães para lutar contra a doença.



Segundo o bombeiro salvadorenho Federico Pimentel, participam do curso 24 integrantes das Forças Armadas, da Polícia e dos bombeiros locais.



Assim, El Salvador terá os primeiros quatro cães treinados para detectar a doença em pontos estratégicos, como o aeroporto.