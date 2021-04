Morre a atriz britânica Helen McCrory

A atriz britânica Helen McCrory, que estrelou no cinema a saga Harry Potter e na televisão a série "Peaky Blinders", faleceu aos 52 anos em decorrência de um câncer, anunciou nesta sexta-feira (16) seu marido, Damian Lewis, no Twitter.



"Estou com o coração partido ao anunciar que, após uma batalha heroica contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor da família e dos amigos", escreveu o também ator na rede social.



"Ela morreu como viveu: destemidamente. Por Deus, nós a amamos, e sabemos quão sortudos somos de tê-la em nossas vidas. Ela brilhou tão intensamente. Vá adiante, pequena, em direção ao ar. Obrigado", acrescentou.



A primeira aparição da atriz no cinema foi em um pequeno papel em "Entrevista com o Vampiro", após ter começado sua carreira na televisão. McCrory interpretou Narcissa Malfoy nos últimos filmes da saga Harry Potter.



A atriz, que também estrelou "007 - Operação Skyfall" (2012) da saga James Bond, se destacou por interpretar a personagem Polly Gray, matriarca do clã Shelby, na bem sucedida série britânica "Peaky Blinders", que traça as aventuras de uma família de bandidos de Birmingham no início do século XX.



Ela se casou com Damian Lewis em 2007, com quem teve dois filhos.



