Setor privado de Honduras vai comprar vacinas contra Covid

Empresários de Honduras anunciaram nesta quinta-feira que irão comprar vacinas contra a Covid-19, na tentativa de reativar a economia do país, após receberem a autorização do governo, que conseguiu adquirir apenas dezenas de milhares de doses.



"Diante da falta de ação do setor público, tínhamos, como hondurenhos, que dar uma solução para o país", disse à AFP o presidente do Conselho Hondurenho da Empresa Privada (Cohep), Juan Sikaffy.



Em acordo assinado na semana passada, o governo autorizou os empresários a comprar vacinas das fabricantes no mercado internacional, para serem aplicadas em seus empregados e familiares através do sistema de saúde hondurenho. "Uma vez que estejam em Honduras, iremos entregá-las ao Ministério da Saúde, que enviará brigadas para que as vacinas sejam aplicadas nessas pessoas das empresas que as compraram", informou Sikaffy.



Segundo o dirigente, as vacinas serão adquiridas por meio de duas iniciativas. Na primeira delas, apoiarão o Seguro Social na compra de 1,4 milhão de doses da AstraZeneca, para imunizar 700 mil afiliados do trabalho formal. Na segunda, os empresários planejam adquirir outros 4 milhões de doses, por meio de uma compra conjunta com empresas brasileiras. Segundo Sikaffy, para a segunda operação estão sendo estudadas ofertas de laboratórios da Rússia, China e Índia.



Com quase 10 milhões de habitantes, Honduras recebeu apenas 53 mil doses, 5 mil doadas por Israel e 48 mil do mecanismo Covax. No mês passado, o governo do país anunciou a compra de 4,2 milhões de doses do imunizante Sputnik V, cujo primeiro lote chegará amanhã.



Honduras registra cerca de 5.000 mortos e mais de 198.000 casos de Covid.