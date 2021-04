Registrado disparo de foguete de Gaza a Israel

O exército israelense afirmou que os palestinos dispararam um foguete da Faixa de Gaza para o sul de Israel sem que tenham sido reportadas vítimas fatais.



O projétil, que caiu em uma região despovoada, não causou vítimas nem danos, segundo um porta-voz do conselho regional de Sha'ar Hashev, no sul de Israel, fronteiriço com o enclave palestino.



Os moradores da cidade de Sderot, situada na saída norte da Faixa de Gaza, buscaram proteção, segundo o exército israelense.



A Faixa de Gaza, enclave de dois milhões de habitantes, é controlada por islamitas do Hamas desde 2007. Desde então, é submetida a um bloqueio israelense.



Hamas e Israel travaram três guerras entre 2008 e 2014. Desde então, há lançamentos de foguetes e balões incendiários de Gaza e ataques israelenses em represália.