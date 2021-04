Equador registra 4.892 infecções em um dia, o segundo maior número na pandemia

O Equador, um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus na América Latina, registrou 4.892 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo maior número diário durante a pandemia, elevando o total de infecções para 355.431 nesta quinta-feira (15), segundo dados oficiais.



O recorde diário de infectados no país, de 17,4 milhões de habitantes, foi de 11.536 em 24 de abril de 2020, quando o governo equatoriano revisou para cima o número de casos, em meio à sua pior crise de saúde.



Além do total de 355.431 casos (2.043 a cada 100.000 habitantes), o Equador registrou 89 mortes nesta quinta-feira, elevando o número total para 17.489. Médicos e autoridades afirmam que há subnotificação de mortes pela pandemia no país.



O número de óbitos por todas as causas disparou desde que a presença da covid-19 foi declarada em território nacional, em 29 de fevereiro de 2020. Entre março de 2020 e o mesmo mês de 2021, foram registrados 53 mil óbitos a mais do que no mesmo período anterior, segundo o Registro Civil.



O país também enfrenta um atraso no processo de vacinação. Até o último sábado, 183,3 mil pessoas haviam sido imunizadas com as duas doses e outras 274,160, com a primeira.



O governo do presidente Lenín Moreno, com fim de mandato em 24 de maio, afirma que negociou a compra de 20 milhões de doses, que chegarão até setembro, para imunizar 57% da população.