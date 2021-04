O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou nesta quinta-feira (15) ao Afeganistão para uma visita surpresa, durante a qual apresentará o plano do governo Joe Biden de retirada de todas as tropas do país até 11 de setembro, quando os atentados de 2001 completam 20 anos.



Blinken deve se reunir com o presidente afegão, Ashraf Ghani, e com os comandantes americanos no Afeganistão para debater o anúncio do presidente Joe Biden, feito na quarta-feira, de que chegou o momento de "acabar com a guerra mais longa dos Estados Unidos", que começou pouco depois dos atentados de 11 de setembro de 2001.