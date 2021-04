EUA e Itália discutem Ucrânia e investimento verde para a criação de empregos

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi di Maio, discutiram nesta segunda-feira, 12, a abordagem dos países sobre mudanças climáticas, tendo em vista também a representação de Roma como líder rotativa do G20. Luigi afirmou que o tema é um ponto de colaboração com Washington, tendo em vista "o investimento no verde para criação de novos postos de trabalho" e políticas de regulação ao ambiente.



Em entrevista à emissora RAI após o encontro, o ministro italiano indicou ter conversado com o enviado para o Meio Ambiente do governo dos EUA, John Kerry, sobre o tema, e que ambos concordaram com o uso do G20 para tais abordagens, assim como a COP26, cuja copresidência a Itália divide com o Reino Unido, já os países do grupo representam "lideranças importantes no tema".



Outro aspecto abordado foi a recente crise na Ucrânia, com escalada de tensões com a Rússia. "Nos próximos dias teremos novas oportunidades de diálogo entre os líderes europeus e americanos", afirmou Di Maio.



Em comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, afirmou que os representantes confirmaram "seu apoio inabalável à soberania e integridade territorial da Ucrânia e discutiram a necessidade de a Rússia encerrar seu perigoso acúmulo militar na Crimeia e ao longo das fronteiras" com o país vizinho.