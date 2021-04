Reino Unido alcança objetivo de vacinar maiores de 50 anos (oficial)

O Reino Unido alcançou nesta segunda-feira (12), com um pouco de antecedência, o objetivo de oferecer antes de meados de abril pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus a todos os maiores de 50 anos e às pessoas mais vulneráveis expostas, anunciou o governo.



Mais de 32 milhões de pessoas (de um total de 66 milhões de habitantes) receberam pelo menos uma dose da vacina no Reino Unido, que manteve a meta de oferecer ao menos a primeira dose a todos os adultos até o fim de julho, apesar dos problemas com a vacina da AstraZeneca.



"Superamos uma etapa muito significativa no nosso programa de vacinação", declarou o primeiro-ministro, Boris Johnson, em um comunicado.



com quase 127.000 mortos, o Reino Unido é o país da Europa mais castigado pela covid-19. Mas, confinado pela terceira vez desde janeiro (dezembro em lugares como Londres) registra um número diário muito baixo de óbitos (7 no domingo), contágios (1.730) e hospitalizações (221).



Nesta segunda-feira, após quase quatro meses de confinamento, a Inglaterra iniciou uma muito aguardada nova fase de relaxamento. Os salões de cabeleireiro estavam lotados, havia filas no comércio e alguns pubs começaram a servir cerveja.



Boris Johnson anunciou um planejamento que prevê, se não houver surpresas, uma nova fase de flexibilização a cada cinco semanas.



A primeira começou em 8 de março, mas limitou-se à reabertura de escolas e à autorização para reuniões de até cinco pessoas em áreas externas.