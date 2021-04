Doze corpos decapitados foram encontrados perto de um hotel na cidade moçambicana de Palma, no nordeste do país, que sofreu um ataque extremista violento há duas semanas, informaram o Exército e uma fonte dos serviços de segurança.



"Havia doze corpos, todos decapitados, um dos meus homens estava lá", declarou nesta sexta-feira à AFP Lionel Dyck, chefe de uma empresa de segurança privada, Dyck Advisory Group, que apoiava as tropas moçambicanas na região.



O comandante das operações militares confirmou que uma equipe forense foi ao local para identificar os corpos.