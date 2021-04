Uma cúpula do Sudeste Asiático sobre a crise em Mianmar será realizada em 20 de abril - anunciou a missão da França na ONU, nesta sexta-feira (9), acrescentando que a expectativa é que a reunião aconteça em Jacarta.



"Esperamos ouvir as conclusões da cúpula de emergência que se anunciou para 20 de abril", afirmou Nathalie Broadhurst, embaixadora adjunta da França nas Nações Unidas, em uma reunião do Conselho de Segurança.