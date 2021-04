Regulador digital alerta sobre possíveis invasões após roubo de dados no Facebook

A autoridade digital irlandesa alertou sobre possíveis spams ou invasões em contas na internet, em decorrência da pirataria de dados de mais de 500 milhões de usuários do Facebook, principalmente na Europa, segundo nota recebida nesta terça-feira(6) pela AFP.



A autoridade digital DPC informou que dados pessoais "que parecem vir do Facebook apareceram neste fim de semana em um site de pirataria de acesso gratuito que contém os dados de 533 milhões de pessoas", incluindo um "número significativo de usuários europeus".



Alguns destes dados datam de 2018 e outros "podem ser mais recentes", acrescentou o DPC, que afirmou não ter recebido "qualquer informação antecipada do Facebook" e que ainda aguarda a comunicação da rede social.



Dados roubados, incluindo e-mails e números de telefone, expõem os usuários a "spam para fins de marketing, mas também devem ficar atentos a qualquer serviço que exija autenticação com um número de telefone ou endereço de e-mail, caso terceiros tentem acessar" as contas em questão.



Não é a primeira vez que dados de milhões de usuários da principal rede social, que tem quase 2,8 bilhões de usuários mensais, são publicados na internet.



Um porta-voz do Facebook disse no fim de semana que os dados hackeados eram "antigos" e que seu vazamento "já havia sido relatado na mídia em 2019".



"Identificamos e corrigimos esse problema em agosto de 2019", disse ele.



Revelado em 2018, o escândalo Cambridge Analytica, que levou o nome de uma empresa britânica que utilizou sem autorização os dados pessoais de dezenas de milhões de usuários do Facebook para fins de propaganda política, manchou a reputação da rede social em matéria de privacidade.