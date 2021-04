John Kerry pede à Índia objetivos ecológicos ambiciosos

O enviado americano para o clima John Kerry pediu nesta terça-feira (6) à Índia, terceiro emissor mundial de carbono, para estabelecer objetivos ecológicos mais ambiciosos antes das negociações da ONU no final de 2021.



Um porta-voz da embaixada dos Estados Unidos em Nova Délhi, aonde Kerry chegou nesta terça para conversar com funcionários e membros de ONGs, declarou que a Índia é um "elemento essencial para a solução da crise climática".



A agência Bloomberg informou no mês passado que as autoridades indianas debatem sobre a possibilidade de estabelecer, como outros países fizeram, um objetivo de zero emissão até a metade do século.



Quando foi anunciada a viagem de Kerry aos Emirados Árabes Unidos, Índia e Bangladesh em abril, os Estados Unidos declararam que o objetivo é "aumentar a ambição climática" antes das negociações convocadas por Biden em teleconferência em 22 e 23 de abril e das negociações da ONU sobre o clima em Glasgow em novembro.



No entanto, a Índia poderia hesitar em estabelecer um objetivo de zero emissões porque isso exigiria uma reforma total de sua economia, que é muito dependente do carvão, e porque já estabeleceu seus próprios objetivos ambiciosos na questão das energias renováveis.



A Índia quer passar sua produção de energia renovável para 450 gigawatts até 2030, ou seja, cerca de cinco vezes a capacidade atual, e reduzir suas emissões de carbono em pelo menos um terço em relação aos níveis de 2005 até o fim da década, segundo Bloomberg.