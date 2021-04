Laboratório chinês Sinovac dobra capacidade de produção de vacinas anticovid

O laboratório chinês Sinovac anunciou nesta sexta-feira (1º) que dobrou a capacidade de produção de sua vacina contra a covid-19 para 2 bilhões de doses anuais.



A vacina, batizada de CoronaVac, é um dos quatro antídotos aprovados pelo governo chinês. Em estudos realizados no Brasil, o imunizante apresentou eficácia em torno de 50% para prevenir o contágio e 80% para evitar uma intervenção médica.



Em nota, a Sinovac especifica que concluiu uma terceira linha de produção, para que possa produzir 2 bilhões de doses por ano. Cada paciente precisa de duas doses.



A Sinovac esclarece que já forneceu 200 milhões de doses para mais de 20 países, incluindo a China. O grupo afirma ter recebido autorização para comercializar o produto em mais de 30 países.



Na quarta-feira, especialistas da OMS disseram que as vacinas de Sinovac e de seu compatriota Sinopharm são seguras e eficazes contra covid-19, mas são necessários mais dados antes de recomendar seu uso.



"Faltam dados no uso em idosos e pessoas que padecem de outras doenças", estima o Grupo de Especialistas em Assessoria Estratégica em Imunização (SAGE) da Organização Mundial de Saúde.