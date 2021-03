Nasdaq se recupera e Dow Jones fecha em queda em Wall Street

Os grandes valores tecnológicos de Wall Street se recuperaram nesta quarta-feira (31) depois de sofrerem uma queda na véspera, em um mercado atento à apresentação do plano de infraestrutura do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.



No último dia do trimestre, o Nasdaq fechou em alta de 1,54% a 13.246,87 pontos, e o índice ampliado S&P; 500 subiu 0,36%, a 3.972,89 unidades.



Os dois índices foram impulsionados por gigantes como Apple (+1,88%), Facebook (+2,27%) e Amazon (+1,27%).



Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average fechou em queda de 0,26%, a 32.981,55 pontos.



"O setor tecnológico sofreu movimentos de venda nos últimos dias, e por isso é lógico que seus grandes nomes se recuperem hoje", disse Chris Low, da FHN Financial.



Os investidores esperam o discurso de Biden que vai apresentar em Pittsburgh (nordeste) seu plano de investimentos para reformar e modernizar pontes, rodovias, ferrovias e aeroportos em todo o país no valor de cerca de 2 trilhões de dólares em oito anos.



O financiamento deste projeto e o aumento dos impostos às empresas que viriam financiá-lo suscitam dúvidas no ambiente de negócios.



