Curdos afirmam que mais de 50 membros do EI foram capturados no campo sírio de Al-Hol

As forças curdas disseram nesta terça-feira (30) que capturaram 53 membros suspeitos do grupo Estado Islâmico (EI) em um acampamento no nordeste da Síria para parentes de extremistas.



As Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas pelos Estados Unidos, anunciaram no domingo o lançamento de uma operação no campo de Al-Hol, que foi abalado por assassinatos e tentativas de fuga.



As autoridades curdas alertaram que o assentamento, que abriga cerca de 62.000 pessoas, está se transformando em um barril de pólvora devido aos terroristas do EI escondidos entre os residentes.



As forças de segurança curdas anunciaram ter "detido 53 membros do EI, incluindo cinco líderes de células adormecidas, que realizaram violentos ataques terroristas no campo".



Também "confiscaram telefones celulares e vários laptops", acrescentou a unidade policial aliada à operação.



Membros fortemente armados das forças curdas mantiveram guarda fora do campo enquanto outros invadiram as tendas dentro do vasto assentamento, informou um jornalista da AFP.



Al-Hol é o maior dos dois assentamentos de deslocados administrados pelos curdos para parentes dos jihadistas do EI no nordeste da Síria.



Acolhe principalmente sírios e iraquianos, mas também milhares de europeus e asiáticos suspeitos de terem laços familiares com combatentes do EI.