Irã e China assinam pacto de cooperação estratégica de 25 anos

Irã e China assinaram neste sábado em Teerã um acordo de cooperação de 25 anos, que começou a ser negociado em 2016.



O "pacto de cooperação estratégica de 25 anos", como chamou a televisão estatal iraniana e que não teve os detalhes publicados, foi assinado pelo ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, e seu colega chinês, Wang Yi, que visita Teerã.



De acordo com a agência oficial Irna, os últimos detalhes do acordo foram finalizados neste sábado, em um encontro entre "Wang, Ali Larijani, conselheiro do guia supremo (iraniano Ali Khamenei), e o representante especial da República Islâmica para as relações estratégicas com a China".



A gênese do projeto aconteceu durante a visita do presidente chinês Xi Jinping a Teerã em janeiro de 2016. Na ocasião, ele e seu colega iraniano Hassan Rohani decidiram fortalecer os laços entre os dois países.



Teerã e Pequim se comprometeram na época a "estabelecer negociações para a assinatura de um acordo de cooperação ampliado de 25 anos" e a "cooperar e ter investimentos recíprocos em diversas áreas, como os transportes, os portos, a energia, a indústria e os serviços".



A China é a maior parceira comercial do Irã e era uma das principais compradoras de petróleo iraniano antes do retorno das sanções americanas contra o setor de energia de Teerã em 2018, o que provocou a queda das vendas do país no exterior.