Equador apreende 1,2 tonelada de cocaína que seria enviada para a Holanda

A polícia do Equador apreendeu 1,2 tonelada de cocaína escondida em um contêiner com caixas de banana que tinha como destino a Holanda, informou nesta sexta-feira (26) o ministro do Governo (Interior), Gabriel Martínez.



As autoridades "impediram que 1,2 tonelada de cloridrato de cocaína fosse enviada para a Europa em uma carga de banana que tinha como destino Roterdã, Holanda", escreveu Martínez em suma conta no Twitter.



A operação, denominada "Impacto 96", realizada no porto Posorja, uma localidade rural vizinha a Guayaquil (sudoeste), terminou com dois detidos, acrescentou o ministro.



Os detidos são o motorista do veículo que transportava as caixas de banana e o representante da empresa encarregada do envio da fruta para a Europa, segundo informações publicadas na imprensa local.



Os blocos de cocaína são avaliados em 54 milhões de dólares.



Em 2020, a polícia antinarcóticos do Equador apreendeu um recorde de 128 toneladas de drogas, o que constitui a maior apreensão da última década, superando a marca de 110 toneladas de 2016, segundo cifras oficiais.