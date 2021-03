Desemprego sobe 11% na Argentina no quarto trimestre de 2020

A taxa de desemprego alcançou 11% no quarto trimestre de 2020 na Argentina, com um aumento interanual de 2,1 pontos percentuais devido à pandemia no mercado de trabalho, informou nesta quinta-feira (25) o instituto nacional de estatísticas.



Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o desemprego diminuiu 0,8 ponto percentual, segundo o relatório oficial.



Ao contrário, a subocupação no quarto trimestre alcançou 15,1% contra 13,4% no período anterior.



A economia argentina encolheu 9,9% em 2020, seu pior registro desde 2002, em seu terceiro ano de uma recessão agravada pela semiparalisação de atividades forçada pela pandemia.



"Outro dos efeitos da pandemia no mercado de trabalho foi que a proporção de pessoas que trabalhou de casa alcançou 20,2%, em níveis similares aos dois trimestres anteriores, mas com um aumento de 14,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019", segundo o organismo.



O estudo foi realizado nos 31 centros urbanos mais populosos do país, onde vivem quase 29 milhões de pessoas em um país de 45,4 milhões de habitantes, segundo a última medição do Indec.



A população economicamente ativa é de 12,9 milhões de pessoas e os assalariados são 8,1 milhões, segundo o último cálculo do Indec.