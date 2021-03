Bloqueio político é confirmado após a contagem dos votos em Israel

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seus aliados de direita não têm apoio suficiente para formar o próximo governo, de acordo com os resultados quase finais das eleições parlamentares israelenses divulgados na noite de quinta-feira (25).



Com 99,5% das cédulas apuradas, o partido direitista Likud, de Netanyahu, obteve 24% dos votos, seguido por seu rival centrista Yesh Atid ("Há um futuro") com quase 14%, segundo dados oficiais da comissão eleitoral.



Segundo o sistema proporcional de Israel, os partidos devem ganhar pelo menos 3,25% dos votos para entrar no Knesset (parlamento) de 120 assentos. Este limite garante um mínimo de quatro deputados.



Ao converter as porcentagens de votos em número de cadeiras, o Likud obtém 30 deputados e Yesh Atid 17, seguidos de 11 partidos que dividem o resto da Câmara.



Nessas eleições legislativas, as quartas em menos de dois anos em Israel, o movimento pró-Netanyahu conquistou 52 cadeiras e o anti-Netanyahu, 51.



Nenhum dos lados conseguiu ainda a maioria de 61 assentos. Consequentemente, todos os olhos estão voltados para três partidos que podem decidir aderir ou não a um dos dois lados: a formação radical de direita Yamina, liderada por Naftali Bennett (7 cadeiras), a lista árabe de Ayman Odeh (6 cadeiras) e o partido islâmico Raam de Mansour Abbas (4 assentos).



Como o partido de Odeh tende a ser anti-Netanyahu, o foco está em Bennett e Abbas.



Netanyahu precisaria conquistar tanto o tenor da direita radical quanto o líder de um partido islâmico - enquanto retém seus aliados muito conservadores - para esperar uma maioria.



Os resultados das eleições serão transmitidos em 31 de março ao presidente Reuven Rivlin, que então, após consulta aos recém-eleitos, dará a uma figura política o mandato para tentar formar um governo.