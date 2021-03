Rússia lança foguete com 36 satélites Oneweb

Um foguete Soyuz decolou nesta quinta-feira da base russa de Vostochny, no extremo oriente do país, e começou a colocar em órbita 36 satélites da operadora britânico Oneweb, que pretende proporcionar internet de alta velocidade em todo o mundo.



"Às 5H47 de Moscou (23H47 de Brasília, quarta-feira) foi lançado um foguete Soyuz-2.1b com 36 satélites da empresa Oneweb", anunciou a agência espacial russa Roskosmos.



"O lançamento e a separação do bloco superior da terceira fase aconteceram com normalidade", acrescentou a agência.



"Podemos confirmar que a sexta separação terminou. Mais da metade de nossos satélites saíram", informou a Oneweb no Twitter.



No total serão necessárias nove separações para instalar toda a frota.



A Oneweb, que pertence ao governo britânico em sociedade com a empresa indiana Bharti, prevê uma internet mundial operacional no fim de 2022 com 650 satélites em órbita. O lançamento anterior de 36 aparelhos aconteceu em dezembro de 2020, também a partir de Vostochny.



De acordo com um contrato com a europeia Arianespace confirmado em setembro do ano passado, entre dezembro de 2020 e o fim de 2022 estão previstos 16 lançamentos da Soyuz para completar a rede Oneweb.



Vários projetos estão em prática para colocar satélites em órbita e proporcionar uma internet global a partir do espaço.



O bilionário americano Elon Musk, fundador da SpaceX, já colocou em órbita quase mil satélites para criar a rede Starlink.



O fundador da Amazon, Jeff Bezos, tem um projeto similar chamado Kuiper.



O lançamento desta quinta-feira aconteceu no cosmódromo de Vostochny, cuja construção foi marcada por escândalos de corrupção e atrasos na Rússia.



Situada no extremo oriente do país, perto da fronteira com a China, esta base de lançamento deve, a longo prazo, substituir a de Baikonur, que Moscou aluga do Cazaquistão desde o fim da União Soviética em 1991.