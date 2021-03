UE e Reino Unido buscam solução 'mutuamente benéfica' sobre vacinas anti-covid

A Comissão Europeia e o governo do Reino Unido disseram na quarta-feira (24) que estão trabalhando em uma solução "mutuamente benéfica" para o amargo impasse da vacina contra a covid-19, de acordo com um comunicado conjunto.



"Considerando nossas interdependências, estamos trabalhando em medidas específicas que poderíamos tomar a curto, médio e longo prazo para criar uma situação mutuamente benéfica e expandir o fornecimento de vacinas para nossos cidadãos", disse o comunicado.



No documento, as partes observaram que "estamos todos enfrentando a mesma pandemia e a terceira onda torna a cooperação entre a UE e o Reino Unido ainda mais importante".



A nota observa que a abertura e "cooperação global de todos os países serão fundamentais para finalmente superar esta pandemia e garantir uma melhor preparação para enfrentar os desafios futuros. Continuaremos nossas discussões".



A declaração conjunta assinada veio horas depois de a Comissão Europeia anunciar um categórico endurecimento de seus novos regulamentos sobre o controle das exportações de vacinas anticovid para países fora da UE.



A ação foi recebida com óbvia irritação em Londres, onde o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, emitiu um sério alerta contra o que chamou de "bloqueios arbitrários".



"Acho que os danos de longo prazo que os bloqueios podem causar são consideráveis", acrescentou o chefe do governo britânico.