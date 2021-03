O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta segunda-feira (22) ao presidente russo, Vladimir Putin, que uma melhora nas relações entre Bruxelas e Moscou poderá acontecer se o governo da Rússia mudar de atitude - indica uma nota oficial.



"As relações com a Rússia poderão tomar um caminho diferente apenas se houver um progresso contínuo em temas como a implementação do acordo de Minsk, o fim dos ataques híbridos e cibernéticos a países-membros [da UE] e os direitos humanos forem respeitados", afirmou o Conselho Europeu no comunicado.