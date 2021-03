Deliveroo busca capitalização na bolsa de US$ 12,2 bilhões

A plataforma britânica de entrega de alimentos Deliveroo definiu o preço de sua entrada na Bolsa e tem como objetivo uma capitalização de mercado de até 8,8 bilhões de libras (US$ 12,194 bilhões) - informou em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (22).



A empresa estabeleceu o preço de sua futura ação entre 3,90 e 4,60 libras (5,40 e 6,37 dólares).



A operação, com a qual o grupo espera levantar £ 1 bilhão, será composta por ações existentes e novas, com uma possível opção de lote adicional de 10%.



"Nos tornarmos uma empresa com cotação na Bolsa nos permitirá investir em inovação, desenvolver novas ferramentas tecnológicas para ajudar restaurantes e lojas de alimentos, oferecer mais trabalho para entregadores e ampliar as opções dos consumidores", disse seu fundador e CEO, Will Shu.



"Beneficiamo-nos de um grande começo de 2021", afirmou, acrescentando que vê "grandes oportunidades pela frente".



Embora ainda não tenha sido determinada uma data para a Oferta Inicial Pública (IPO) em Londres, espera-se que seja em abril.



A oferta de ações da Deliveroo, 16% de propriedade da gigante americana Amazon, terá dois tipos de ações ao longo de um período de três anos: as ações A serão as únicas cotadas, e as ações B serão nas mãos, exclusivamente, de Will Shu.



O grupo limitou suas perdas em 2020, graças a um forte crescimento, tendo seus negócios impulsionados pela pandemia.



O valor das transações administradas na plataforma aumentou 121% na comparação interanual em janeiro e fevereiro, segundo o comunicado.