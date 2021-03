Filipinas acusa China de 'incursão' em zona marítima disputada

As Filipinas acusaram neste domingo (21) a China de realizar uma "incursão" depois que embarcações paramilitares foram avistadas perto de um recife disputado no Mar da China.



"Pedimos à China que ponha fim a esta incursão e remova imediatamente as embarcações que violam nossos direitos marítimos ao infringir nossa soberania territorial", declarou o secretário de Defesa, Delfin Lorenzana, em um comunicado.



A Guarda Costeira filipina detectou em 7 de março os navios "formados em linha" em um recife cerca de 320 quilômetros a oeste da ilha de Palawan.



"É uma clara ação de provocação e militarização da zona. São territórios que estão claramente dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas", acrescentou o secretário.



Pequim trava várias disputas marítimas com seus vizinhos.



Com o Japão disputa ilhotas desabitadas no Mar da China Oriental, que Tóquio chama de Senkaku e Pequim de Diaoyu.



Além disso, a China reivindica grande parte do Mar da China Meridional, onde Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã têm reivindicações.