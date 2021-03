Alerta sísmico soa na Cidade do México, mas nenhum tremor é registrado

Alarmes sísmicos foram ouvidos neste sábado(20) em diferentes áreas da Cidade do México, assustando muitos de seus habitantes, poucas horas depois que um terremoto de magnitude 5,7 sacudiu o centro e o sul do país sem deixar feridos ou danos.



Jornalistas da AFP informaram que o alarme soou em bairros centrais como Escandón e Del Valle, onde dezenas de pessoas deixaram suas casas, muitas delas de pijama, para ficar em lugares seguros, embora nenhum terremoto tenha sido sentido posteriormente.



Cenas semelhantes foram observadas em outros bairros como Iztacalco, mais ao sul, e Popotla, no leste da capital, enquanto em setores como Roma e Doctores o alerta não foi acionado.



A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, também relatou o alerta em sua conta no Twitter, mas minutos depois confirmou que não houve tremor.



"Nenhum terremoto foi relatado. Eu dei instruções (...) para revisar os motivos pelos quais os alertas foram ativados. Sigo informando", escreveu Sheinbaum na rede social.



Após o terremoto na sexta-feira, vários cidadãos relataram nas redes sociais que o alerta vinha acompanhado de uma mensagem indicando que se tratava de um exercício, confundindo muitas pessoas que optaram por voltar para casa, apurou a AFP.



O centro de comando de segurança C5 da capital informou no Twitter na sexta-feira que tal situação estava sendo "investigada" e pediu aos moradores que continuassem a denunciá-la.



O México, com uma longa costa no Pacífico, é o local de inúmeros terremotos.



Em setembro de 2017, um terremoto de magnitude 7,1 deixou 370 mortos e mais de 7.000 feridos, principalmente na capital do país.