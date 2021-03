Casa Branca confirma envio de vacinas da AstraZeneca para México e Canadá

O coordenador da resposta da Casa Branca à pandemia de covid-19, Jeff Zients, confirmou nesta sexta-feira, 19, que o país enviará doses de vacinas contra o coronavírus da AstraZeneca ao Canadá e ao México. Segundo o assessor, o governo canadense receberá 1,5 milhão de imunizantes e o mexicano, 2,5 milhões.



Na quinta-feira, 18, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, havia confirmado as negociações, que ainda não estavam finalizadas.



Os EUA têm um estoque da vacina da AstraZeneca, mas o imunizante ainda não recebeu autorização para uso emergencial no país.



De acordo com Zients, o acordo com os países vizinhos não prejudicará o cronograma de vacinação da população norte-americana.