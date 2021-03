Rebeldes huthis lamentam morte de 44 migrantes em incêndio em Sanaa

Os rebeldes huthis do Iêmen expressaram nesta quarta-feira "profundo pesar" pelo incêndio em um centro de migrantes de Sanaa, pelo qual foram acusados e que deixou 44 mortos e 193 feridos.



"Expressamos nosso profundo pesar com o acidente no centro de detenção de migrantes em Sanaa", afirmou o vice-ministro das Relações Exteriores dos rebeldes, Hussein Al Azi.



Ele também disse que os rebeldes iniciaram uma investigação sobre a tragédia.



Na terça-feira, a ONU pediu uma investigação sobre o incêndio de 7 de março.



A ONG Human Rights Watch (HRW) afirma que o incêndio foi provocado por projéteis disparados pelos rebeldes contra o edifício localizado na capital Sanaa.



Imagens obtidas pela AFP com um sobrevivente mostram dezenas de corpos empilhados. Uma pessoa é ouvida gritando e rezando no vídeo.