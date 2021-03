HRW: exército egípicio destruiu 12.350 edifícios no Sinai

O exército do Egito destruiu 12.350 edifícios residenciais e comerciais desde o fim de 2013 na região do Sinai, onde existe um movimento insurgente extremista, informou nesta quarta-feira a ONG Human Rights Watch em um comunicado, que cita "possíveis crimes de guerra".



"Durante os últimos sete anos no norte do Sinai, o exército egípcio desalojou ilegalmente dezenas de milhares de residentes, destruindo suas casas, fazendas e meios de sobrevivência", afirma em um comunicado Joe Stork, subdiretor do departamento para África do Médio da HRW.



A ONG já havia acusado em 2019 as forças de segurança egípcias de "crimes de guerra" no Sinai, o que foi negado pelo governo do Cairo.



A organização afirma que as demolições são "violações do direito internacional humanitário, ou das leis de guerra, e equivalem a possíveis crimes de guerra".



Há vários anos as forças egípcias tentam acabar com a insurgência na península do Sinai, liderada por um braço local do gruo Estado Islâmico (EI).