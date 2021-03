Donos da farmacêutica Purdue oferecem US$ 4,3 bi para encerrar crise dos opiáceos

A família Sackler, proprietária da farmacêutica Purdue, acordou pagar 4,28 bilhões de dólares para resolver as ações que a acusam de alimentar a chamada crise dos opiáceos, desatada com a disparada dos casos de overdose nos Estados Unidos.



A proposta, que revê para cima uma anterior feita pela companhia, integra o plano apresentado na noite de segunda-feira para tirar a Purdue da bancarrota, depois que a empresa aceitou, em outubro passado, se declarar culpada pela agressiva promoção de seu analgésico opioide OxyContin.



Segundo os termos do acordo selado naquele momento com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a farmacêutica planeja se dissolver para criar uma nova empresa, que teria como objetivo ajudar a resolver a crise, indenizando os diversos atores impactados, bem como desenvolvendo medicamentos contra a overdose e a dependência.



A Purdue propõe fazer um pagamento inicial de US$ 500 milhões ao sair da bancarrota e somar a esta quantia cerca de US$ 1 bilhão no fim de 2024 da receita gerada com o novo negócio.



O laboratório, sediado em Connecticut, estima, ainda, que os tratamentos que pretende desenvolver e distribuir a preço de custo agregariam um valor de US$ 4 bilhões.



A família Sackler pagaria, por sua vez, 4,275 bilhões de dólares, além de multa de 225 milhões de dólares, já prevista. O montante seria desembolsado ao longo de nove anos.



Originalmente, a companhia tinha oferecido pagar US$ 3 bilhões.



A reestruturação custaria US$ 10 bilhões no total.



O plano de saída da bancarrota, apresentado pela Purdue, prevê, ainda, a criação de novas entidades administradas por fideicomissos para atender aos pedidos de diversos atores implicados: autoridades estaduais e locais, tribos originárias americanas, pessoal de saúde e vítimas.



Promotores de diferentes estados que processaram a família Sackler já expressaram sua "decepção" com o plano.



"Embora contenha melhorias sobre a proposta que a Purdue havia apresentado e que nós tínhamos rejeitado em setembro de 2019, não está à altura do que as famílias e os sobreviventes merecem", escreveram vários deles em um comunicado conjunto.